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Trabzonspor'a gidiyor mu? Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

21.12.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından Edin Visca'ya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'a gidiyor mu? Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Medipol Başakşehir'in GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Bir maçı daha geçtik, her maç zor. Giresunspor da çok başarılı bir süreç yaşıyor. Lige bu sene çıkmalarına karşın iyi bir performans sergilediler. İlk yılları olmalarına karşın performanslarından dolayı tebrik ediyorum.Bizim açımızdan bakarsak başta Emre hoca olmak üzere tüm futbolcuları tebrik ederim. Önemli bir maç, her maç zor. Her maç ayrı bir atmosfer ama gerçekten iyi oynayıp iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah cumartesi günü oynayacağımız maçı da geçip devre arasına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

EDIN VISCA AÇIKLAMASI

Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ile ilgili çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine ise "Visca bugün 1 gol attı, 1 asist yaptı. Türkiye'ye gelen yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Özellikle asist konusunda Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak gibi. Bu hafta maçımız var. Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine.Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa’dan gerek Türkiye’den takımlar istedi kendisini. Geçen yıl da istediler, önceki yıl da istediler.Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. Bir maçımız daha var. Türkiye’den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var."Gümüşdağ, "Kadroya takviye yapacak mısınız?" sorusunu ise, "Bu haftayı hayırlısıyla bitirelim, hocanın raporuna bakalım ve hangi bölgeye ne ihtiyaç var? Yeni transfere ihtiyaç var mı? Vereceğimiz oyuncular var mı? Bunların hepsine hocanın raporu doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar veririz. Futbolcumuz için de kulüp için de en doğru kararı alırız." şeklinde yanıtladı.

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İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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