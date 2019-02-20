Trabzonspor'a nazar değdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan 8 takımdan biri oldu. Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı. Karadeniz ekibi 33 puan ile 6. sıraya geriledi. Ligin ikinci yarısında bordo-mavililerle birlikte Kasımpaşa 0, Teleset Mobilya Akhisarspor 1, Antalyaspor 2, Göztepe, Bursaspor ve MKE Ankaragücü 3, Evkur Malatyaspor ise 5 puan topladı.

FIFA’dan aldığı transfer yasağı nedeniyle devre arasını transfer yapmayarak geçiren, elindeki oyuncularla yollarını ayıran Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan oyuncuların yanında altyapıdan kadrosuna kattığı isimlerle Spor Toto Süper Lig’de mücadele vermeye başladı. Oynadığı futbolun yanı sıra sahada verdiği mücadeleyle beğeni kazanan Karadeniz ekibi zaman zaman istediği sonuçları alamasa da, genç oyuncularla yoluna devam ediyor olması camiasından büyük bir destek gördü. Trabzonspor’un eski günlerinde olduğu gibi ağırlıklı kendi öz evlatlarıyla sahada yer alması futbol kamuoyunu da altyapılara çevirdi.