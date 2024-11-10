Trabzonspor'a olay manşet: "Acıların takımı''

Süper Lig’in 12’nci hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor’a mağlup olan Trabzonspor’da moraller bozuk. Süper Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak ikinci hafta sonunda teknik direktör değişikliğine giderek Şenol Güneş’le anlaşan bordo-mavili takımda kötü gidişata son verilemedi. Göztepe ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor’u yenerek hem moral bulmak hem de ilk deplasman galibiyetini almak isteyen bordo-mavililer, üst üste üçüncü yenilgisini alarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan toplayan Karadeniz ekibi attığı 12 gole karşı kalesinde 14 gol görerek eksi 2 averaja düştü.

Süper Lig tarihinde 11'inci maçlar itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu yaşayan Trabzonspor (2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet), bu aşamalarda sadece 2016-17'den bu yana (11 puan) daha düşük bir puanda kaldı. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 8 puan kaybeden Trabzonspor (2G 1B 2M), geçtiğimiz sezonun tamamında bu şekilde bıraktığı puan sayısını bu sezon 12 haftada yinelemiş oldu. Bordo-mavili takımın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş ise Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor’a karşı ilk mağlubiyetini yaşadı. Güneş, bugüne kadar Çaykur Rizespor’a karşı 10 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.

VİSCA’NIN GOLÜ YETMEDİ

Süper Lig kariyerindeki 100'üncü golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderen Edin Visca, lig tarihinde bu sayıya ulaşan dördüncü yabancı oyuncu olmasına karşın attığı gol takımının mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Öte yandan Çaykur Rizespor takımı Trabzonspor’a rakip olduğu son 4 maçını kazanarak lig tarihinde bordo-mavililere karşı; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbulspor’un ardından üst üste dört galibiyet alan beşinci takım oldu.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un üst üste aldığı üçüncü mağlubiyet sonrası manşetlerini tepki içerikli başlıklarla okuyucularına aktardı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Acıların takımı

Taka: Bu takım kimi yenecek

Karadeniz: Biraz onurunuz varsa o koltukta 1 dakika oturmazsınız

Günebakış: Eserinizle övünün, Trabzon’u bitirdiniz