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Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 10:44
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Trabzonspor, 2024-2025 transfer sezonunun bugün başlaması ile birlikte 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüp Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi. Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını kaldırdı.

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer 2024-2025 transfer sezonun bugün başlamasının ardından 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından transfer için yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City’nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

OZAN TUFAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını kaldırdı.

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INSTAGRAM PROFİLİNİ DE DÜZENLEDİ

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3 Temmuz ile alakalı paylaşımlarını kaldıran Ozan, Instagram’da öne çıkarılanlar kısmından Fenerbahçe'ye ait paylaşımları da sildi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a bu hamlesinin ardından tepki gösterdi.

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Trabzonspor Ozan Tufan fenerbahçe
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