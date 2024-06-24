Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer 2024-2025 transfer sezonun bugün başlamasının ardından 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından transfer için yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City’nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

OZAN TUFAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını kaldırdı.

INSTAGRAM PROFİLİNİ DE DÜZENLEDİ

3 Temmuz ile alakalı paylaşımlarını kaldıran Ozan, Instagram’da öne çıkarılanlar kısmından Fenerbahçe'ye ait paylaşımları da sildi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a bu hamlesinin ardından tepki gösterdi.





