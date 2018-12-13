Süper Lig devine transfer yasağı şoku!

Trabzonspor'da eski başkan Muharrem Usta döneminde Milan'dan transfer edilen Sosa ve Kucka için ödenmesi gereken toplam 2 milyon Euro'luk bonservis bedelini İtalyan kulübüne taksitlendiren bordo-mavililer de ödemeler gecikince Milan kulübü FiFa'ya başvurmuştu.

Verilen karar neticesine göre, Trabzonspor kulübüne Ocak ayında transfer yasağı vereceği konusunda uyarı yazısı gönderdiği öğrenildi. Beşiktaş maçı öncesi bu şok gelişme Ahmet Ağaoğlu yönetiminde moralleri bozdu.

KUCKA DA TFF'YE BAŞVURMUŞTU

Trabzonspor'da Kucka da parasını alamadığı gerekçesiyle 10 gün önce TFF'ye başvurmuştu. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme feshi için TFF'ye başvurdu. Her iki futbolcunun da konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname göndermişti. (FutbolArena)

