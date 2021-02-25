SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

25.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Yaşadığı şiddetli baş ağrısı şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıkan Yusuf Sarı'nın ardından Uğurcan Çakır'ın da koronavirüs testi negatif çıktı.

Trabzonspor'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süredir takımdan uzak kalan Uğurcan Çakır'ın bugün yapılan ilk testinin sonucu negatif çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre, Uğurcan Çakır'a yapılacak olan ikinci test de negatif çıkarsa milli kaleci, bordo-mavili takımın cuma günü yapacağı antrenmanda takımla birlikte çalışacak ve pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

Süper Lig'de 14.5 milyon Euro ile piyasa değeri en yüksek futbolcu olan Uğurcan Çakır, bu sezon 23 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı.

TESTLERİN MALİYETİ 1,5 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan isimler takıma dönmeye başlarken kulüp de pandemi döneminde takımın az etkilenmesi adına her şeyi yapıyor. Tesislere girişte herkese iki kez ateş ölçümünün yanı sıra HES kodu sorgulaması da uygulanırken, oyuncuların yemek yediği alanlar, spor salonları ve soyunma odaları günde en az 3 kez dezenfekte ediliyor.

Ayrıca 2020 Mart ayından itibaren oyuncuların girdiği test sayısı 80'e ulaştı. Maç öncesi testlerin kulübe maliyetinin 25 bin TL olduğu ve bu yılbaşından itibaren yapılan testlerin toplam bedelinin ise 1 milyon 500 bin TL'yi aştığı ortaya çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Trabzonspor'un acı günüTrabzonspor'un acı günü
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

Maskeleri ne zaman çıkaracağız? İşte o tarih

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Cimbom Yairo Moreno'yu kadrosuna katıyor

Cimbom Yairo Moreno'yu kadrosuna katıyor

Sumudica'dan Fenerbahçe örneği

Sumudica'dan Fenerbahçe örneği

Alex'ten Yeni Malatyaspor'un teklifine yanıt

Alex'ten Yeni Malatyaspor'un teklifine yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Diğer Haberler

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü

Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şanssızlığını kırmak istiyor

F.Bahçe şanssızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Trabzonspor 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.