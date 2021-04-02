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Trabzonspor'a yeni sponsor

02.04.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Bordo-mavili takımın bu reklam ve sponsorluk anlaşmasından 1 milyon 900 bin TL kazanacağı açıklandı.

Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor Kulübü, Mekap Deri ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordo-mavili takımın bu reklam ve sponsorluk anlaşmasından 1 milyon 900 bin TL kazanacağı açıklandı.

mekap

TRABZONSPOR'A KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Mekap Deri, şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1 milyon 900 bin lira artı KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.


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Süper Lig Trabzonspor
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