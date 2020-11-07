Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bugün her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. (İHA)
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