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Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.11.2020 18:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bugün her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. (İHA)

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