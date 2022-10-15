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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

15.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında son yenilgisini 594 gün önce Fenerbahçe karşısında aldı - Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde üç büyükler ile yaptığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

- 11 maç oynadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

- Deplasmanda hiç kaybetmedi

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

- Avcı ile 11 maç

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-22020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-22020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-12020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-12021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-22021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-12021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-22021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-22021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-12021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-12022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Abdullah Avcı Trabzonspor futbol

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