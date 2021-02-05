Trabzonspor Abdullah Avcı ile kendini buldu

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Denizlispor'u, yeni transferi Bakasetas'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirveye doğru yükselişini sürdürdü.

Sezona Eddie Newton yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşayarak başlayan Karadeniz ekibi ilk 8. haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer aldı. Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte tarihi bir çıkışa imza atan Trabzonspor, küme hattından zirveye doğru emin adımlarla ilerleyerek 23. hafta sonunda 39 puanla 4. sırada yer aldı. Lig lideri Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a, Beşiktaş ve Galatasaray ile 6'ya indirdi.

TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE KENDİNİ BULDU

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza attı. Söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzesine getiren Karadeniz ekibi Süper Lig'de ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan toplamayı başardı. Maç başına 2.25 puan ortalaması elde eden Abdullah Avcı, bu sonuçlarla bordo-mavili takımı ligin zirvesine doğru bir yolculuğa çıkardı.