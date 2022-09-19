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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile sahasında iyi performans ortaya koyuyor

19.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 3 ayrı sezonda rakiplerini ağırladığı 38 lig maçında 24 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı - Karadeniz ekibi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 28 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahadaki başarılı performansını devam ettirdi.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 ayrı sezonda bugüne dek 38 iç saha karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 24 galibiyet, 11 beraberlik alırken, sadece 3 kez yenildi.

Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde iç sahada 2.18 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.

Bordo-mavililer, 3 yenilgisini Avcı'nın ilk geldiği 2020-2021 sezonunda Galatasaray karşısında 2-0, Fenerbahçe karşısında 1-0, Alanyaspor önünde de 3-1'lik sonuçlarla aldı.

- 560 gündür yenilmiyor

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 560 günlük yenilmezlik serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, iç sahadaki son 28 karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

- En uzun yenilmezlik serisini yakaladı

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini de yakaladı.

Bordo-mavililer, söz konusu tarihlerin ardından en uzun yenilmezlik serisini, Gaziantep FK maçında aldığı galibiyetle tekrarladı.

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