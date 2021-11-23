Trabzonspor, Abdullah Avcı ile son 26 sezonun en iyi dönemini geçiyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor.

Ligde 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96 sezonunun 13. haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi.

Karadeniz ekibi, diğer sezonlar içerisinde en fazla puanı 2010-2011 sezonunda 30 puan ile elde etmiş, en az puanları ise 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında 16 puanla yaşamıştı.

- Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 45 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2,17 gibi yüksek bir ortalama elde etti.

- Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

- Bu sezon tek namağlup

Trabzonspor, bu sezon ise 13 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 7 puan önünde bulunuyor.

- Ligde 260 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 260 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

- Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

