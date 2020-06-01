Trabzonspor Aboubakar'ın peşinde!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve futbol kariyerine Porto'da devam Vincent Aboubakar ile ilgili bir transfer haberi daha ortaya atıldı. Yıldız futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra devreye giren takım Trabzonspor oldu.

SAKATLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Portekiz temsilcisi Porto'da son dönemlerde gözden düştüğü sıkça gündeme gelen Aboubakar, yaşadığı sakatlıklarla daha çok öne çıktı.

Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Aboubakar'a Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği iddia edilmişti.

SON TALİP TRABZONSPOR

Portekizliler, Kamerunlu futbolcuya talip olan son Türk takımının Trabzonspor olduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI"

Haberde; "Aboubakar'ın Türkiye'ye geçiş yapması güçlü bir olasılık. Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında Trabzonspor da Türkiye'de iyi bir izlenim bırakan futbolcuya ilgi duyuyor" denildi.

BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?

Ayrıca, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilen golcü futbolcunun Beşiktaş'ta forma giydiği 38 maçta 19 gol kaydettiği hatırlatıldı. (AJANSSPOR)

