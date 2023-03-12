Trabzonspor Adana Demirspor maçında saha bir anda karıştı! Belhanda rakibine tokat attı, kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip üstün oyununu sürdürürken, 20. dakikada saha bir anda karıştı.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Orta saha mücadelesi sırasında Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Ndiaye yerde kalırken, Trabzonsporlu Bruno Peres ve Belhanda arasında topsuz alanda bir tartışma yaşandı. Belhanda rakibine tokat atarken, Peres yerde kaldır ve saha bir anda karıştı.

KARTIN RENGİ DEĞİŞTİ

İki takım futbolcuları gergin anlar yaşarken, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen önce hem Belhanda'yı hem de Bruno Peres'i sarı kartla cezalandırdı. Riva'daki VAR odasından gelen uyarı sonrası VAR ekranına giden Bitigen pozisyonu tekrar izledi ve yaptığı inceleme sonrası Belhanda'nın kartının rengi değişti. Faslı oyuncu gördüğü kırmızı kartla 22. dakikada oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZI KART REKORU KIRDI

Belhanda bu kırmızı kartla Süper Lig'deki son 9 maçında ikinci kez kırmızı kartla cezalandırılırken, Belhanda Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana gördüğü 6. kez kırmızı kart görerek, en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu.

G.SARAY MAÇINDA YOK

Direkt kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

