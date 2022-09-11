Trabzonspor Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla hareket etti. Kadroda Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Bordo- mavili takımın kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Marek Hamsik, Bardhı, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtımı, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez ve Emrehan."

