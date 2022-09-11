YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor Adana'ya gitti

Trabzonspor Adana'ya gitti

11.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla hareket etti. Kadroda Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Bordo- mavili takımın kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Marek Hamsik, Bardhı, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtımı, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez ve Emrehan."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da kaza yapan otomobil yandıTrabzon'da kaza yapan otomobil yandı
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor Trabzon kafile

Trabzon Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:23
İkindi
15:57
Akşam
18:46
Yatsı
20:07
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.