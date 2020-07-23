Trabzonspor - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı belirtildi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.
(İHA)
Beşiktaş'tan 5 transfer bombası
Crystal Palace kadar gol attı
'Erol Bulut F.Bahçe'de gibi anlaşılıyor'
Emre Belözoğlu'nun asıl hedefi Mesut Özil
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Galatasaray'da kritik toplantı! Fatih Terim...
Hasan Şermet koronavirüse yakalandı
Mariano'nun Galatasaray kariyeri
Son 9 sezonluk başarı hesabı
Hakan ve Zlatan iş başında
Milan'da Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum