Trabzonspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki gurup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

