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Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

14.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Altay

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