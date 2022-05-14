Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz