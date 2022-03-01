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Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?

01.03.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Antalyapsor maçı için geri sayım sürüyor. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili detaylar...

Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Antalyapsor maçı için heyecan dorukta. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Mart Salı (bugün) saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı ASpor'da canlı olarak ekrana gelecek. Trabzonspor Antalyaspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Trabzonspor
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