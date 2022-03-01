Trabzonspor Antalyapsor maçı için heyecan dorukta. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Mart Salı (bugün) saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor Antalyaspor maçı ASpor'da canlı olarak ekrana gelecek. Trabzonspor Antalyaspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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