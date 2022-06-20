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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'ye özel veda klibi yayınladı

20.06.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'ye özel veda klibi yayınladı

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye özel klip hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın, her şey için teşekkürler Tony." paylaşımında bulunuldu.

Yayınlanan klipte Nwakaeme'nin maç öncesi takım arkadaşlarıyla arasında geçen eğlenceli dakikalar ile karşılaşmalarda attığı gollere yer verildi.

Görüntülerde Nwakaeme'nin idmandaki çalışmaları da paylaşıldı.

Nwakaeme, geride kalan günlerde sosyal medya hesabından bordo- mavili taraftarlar için veda mesajı yayımlamıştı.

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