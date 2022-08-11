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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

11.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medical Park Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular taktik çalıştı.

Bordo-mavili takım, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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