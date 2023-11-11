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Trabzonspor Avcı’yla tırmanışta; Onuachu'nun golü dünya basınında

11.11.2023 15:53 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, dün akşam sahasında Konyaspor’u Paul Onuachu’nun golleriyle 2-1 mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı’yla yakaladığı çıkışı sürdürdü. Trabzonspor’u 2 şık golüyle sırtlayan Paul Onuachu’nun akrep vuruşuyla gelen ikinci golü dünya basınında yankı bulurken FIFA Puskas yılın golü adayları arasında da olması gerektiği vurgulandı.

Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri Paul Onuachu'dan gelirken deplasman ekibinin tek sayısını Louka Prip kaydetti. Bu sonucun ardından maç fazlası bulunan Trabzonspor 22 puana ulaşırken ligde 3’ünü sıraya tırmandı.

AVCI’YLA YÜKSELİŞ BAŞLADI

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Ligin ilk 8 haftasında Nenad Bjelica ile istikrar yakalayamayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yakaladığı başarıyı dün akşam da sürdürdü. Geçen hafta Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 26 yıl sonra mağlup ederek tarih yazan futbolcuların, Konyaspor karşısına yüksek motivasyonla çıkması beklenirken ilk yarıdaki isteksiz oyun tepki çekti. Topa üstünlük sağlansa da savunma ve hücumda hareketsiz kalan bordo mavililer, devre arasında Avcı’nın değişiklikleri sonrası sahada etkili oyun göstermeye başladı.

İLK YARIDAKİ İSTEKSİZLİK YERİNİ GOLLERE BIRAKTI

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Trabzonspor savunma oyuncularının bireysel hatalarını gören rakip takım gol yollarını zorladı. İkinci devrede Paul Onuachu’nun golüyle bordo-mavililer öne geçse de, Konyaspor’da Prip’in golüyle skor eşitlendi. Enis Destan’ın oyuna girişiyle Trabzonspor daha istekli bir görüntü çizerken Enis-Onuachu ikilisinin hücumları ve Onuachu’nun akrep tarzı vuruşuyla gelen golle bordo-mavililer 2’nci golü buldu. Alanyaspor maçıyla başlayan ikinci Abdullah Avcı döneminde istikrar kazanmaya başlayan Trabzonspor, Avcı yönetiminde başlayan yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

‘ZLATAN’ GOLÜYLE GÖZLERİN PASINI SİLDİ

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Trabzonspor’u dün akşam sahada sırtlayan Paul Onuachu, müsabakanın ikinci devresinde 2 gol atarak bu sezon 8 maçta 6’ncı golüne ulaştı. Nijeryalı forvet, Genk forması giydiği 2023 yılı ocak ayından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol atma başarısını gösterdi. 85’inci dakikada Enis’in kaleye ortaladığı topu 'Zlatan İbrahimovic' ile özdeşleşen bir bitirişle filelere gönderen Onuachu taraftarın gözünün pasını sildi. Yılın golleri arasına girecek şık vuruşuyla izleyicileri mest eden Onuachu’nun sırtı kaleye dönük halde topuk vuruşuyla yaptığı estetik golü, her kesimden futbolseveri hayran bıraktı. Zor pozisyonda hızlı düşünme kabiliyetini gösteren Onuachu’nun 2 metre 1 santimetrelik boyuna rağmen havada takla atarak yaşadığı gol sevinci de taraftarı coşturdu. Onuachu’nun enfes bitirişi tribünde dakikalarca alkışlandı. 2 kez Konyaspor filelerini havalandırarak takımına 3 puan getiren Nijeryalı oyuncu, müsabakanın en iyi oyuncusu olurken, ikinci golde pozisyonu yaratan genç Enis Destan ile de uyumlu bir çift forvet olabileceklerini gösterdi.

OLAĞANÜSTÜ GOL DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

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Trabzonspor’un kule forvetinin topuğuyla sırtı dönük attığı enfes gol dünya basınına da damgasını vurdu. Avrupa’da manşetleri süsleyen dev golcünün ikinci golündeki topuk finalinin, yılın golü için verilen FIFA Puskas ödülüne aday olabilecek kalitede olduğu değerlendirildi. Onuachu’nun golü için Daily Mail sitesi “Onuachu, içindeki Zlatan Ibrahimovic'i ortaya çıkarıyor ve sansasyonel akrobatik voleyi atıyor, Ibrahimovic'in olağanüstü kariyerinde attığı birkaç inanılmaz golle karşılaştırmalar yapılabilir”, Soccernet, "Onuachu Trabzonspor'un Konyaspor galibiyetinde Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı", Sportklub “Onuachu muhteşem bir golle Trabzon'a 3 puanı da getirdi. Attığı 2’nci golün yılın en iyisine gireceğine hiç şüphe yok", Cpnckn “Bu sezonun en muhteşem gollerinden biri Türkiye'de görüldü”, Sports Brıef “Bir oyuncunun zaman zaman yerçekimine meydan okuyarak topa topuğuyla vurabilmesi kağıt üzerinde kulağa çılgınca gelse de sonucu izlemek her zaman keyiflidir ve bu tür goller Puskas'ın adaylar listesine girmeyi başarmıştır. Onuachu 2.01 boyunda ve akrep golünden çok akrobatik bir vuruş yaptı. Topu topuğunun arkasıyla yakalayarak Zlatan Ibrahimovic'in geçmişteki çevikliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

GALİBİYET VE ONUACHU'NUN ŞIK GOLÜ YEREL GAZETE MANŞETLERİNDE

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Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Konyaspor galibiyetini ve maçın adamı Onuachu’yu sayfalarına taşıdı. Kuzey Ekspres gazetesi ‘Zlatan mısın be mübarek’, Karadeniz gazetesi ‘Zlatan seni kıskandı, yeni kral’, Sonnokta gazetesi, ‘Fırtına’yı Onuachu uçurdu’ ‘Puskas ödülüne şimdiden aday oldu’, Taka gazetesi ‘Onuachu atıyor fırtına kopuyor’, Günebakış gazetesi 'Onuachu şov, Avcı ile havaya giren Trabzon zirveye yürüyor' başlıklarına yer verdi.

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