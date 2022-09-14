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Trabzonspor, Avrupa'da 143. maçını oynayacak

14.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 142 karşılaşmada 50 galibiyet, 37 beraberlik, 55 yenilgi aldı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 143. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 142 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 180 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 197 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 88, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

- "Kupa 2"de 89. maç

Trabzonspor, Kızılyıldız ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 88 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 33 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 118 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 122 gol gördü.

- Bordo-mavililerin zaferleri

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

- En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 142 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 1990-1991 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında konuk olduğu Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla kaybetti.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

- Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 142 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536Kupa Galipleri Kupası124441318UEFA Kupası-Avrupa Ligi88332233118122UEFA Intertoto Kupası83141912UEFA Konferans Ligi4-2259Toplam142503755180197

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Trabzonspor futbol

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