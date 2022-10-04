Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor

SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

- Avcı ile ilk deplasman galibiyeti peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa'da 9 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı. Karadeniz ekibi, ilk olarak UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2 yenildi.

- İç saha hasretini sonlandırdı

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre kazanamama hasretini sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.

Bordo-mavililer, Kızılyıldız takımı karşısında aldığı galibiyetle 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.

- Trabzonspor'un son 7 deplasman karşılaşması

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 7 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç2022-2023UFA Avrupa LigiFerencvaros-Trabzonspor3 - 22022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2 - 12021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1 - 12021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 02019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1 - 02019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3 - 12019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2 - 0



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