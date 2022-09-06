Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

- Kadrosunu güçlendirdi

Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek.

- Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

- Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti.

- Trabzonspor'un Avrupa hasreti

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0-02022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2-12021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3-32021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1-12021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1-22021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3-02019-2020UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)Trabzonspor-AEK0-22019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1-02019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Basel2-22019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Krasnodar0-22019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3-12019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Getafe0-12019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2-0

