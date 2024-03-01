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Trabzonspor, Avrupa'da her ülkede "TS Fan Club" açmayı hedefliyor

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01.03.2024 12:31
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Trabzonspor Kulübü Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, öncelikle Türklerin yoğun olduğu yerlerden başlayıp Avrupa'da her ülkede TS Fan Club açmayı istediklerini belirtti.

Karahasan, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, bordo-mavili kulübün kurumsal kimliğine yakışır şekilde "fan club" açmaya başladıklarını ifade etti.

Avusturya, Hollanda ve Almanya'da açtıkları TS Fan Club'lerin ardından çalışmaların yine bu bölgelerde sürdüğünü anlatan Karahasan, şöyle devam etti:

"Öncelikle Türklerin yoğun yaşadığı yerlerden başlayarak Avrupa'da her ülkede TS Fan Club açmak istiyoruz. Ardından da sırayla diğer kıtalarda ulaşabileceğimiz, Trabzonsporlunun bulunduğu bütün ülkelere yayılmayı planlıyoruz. Taraftar yoğunluğuna göre bir ülkede, birden fazla TS Fan Club açabiliriz. Mesela çok sayıda Trabzonspor sevdalısının yaşadığı Almanya'yı bölgelere ayırıp orada birkaç tane açacağız. Dünyanın pek çok önemli kulübünün bu tür çalışması var. Biz de bu projeye büyük önem veriyoruz."

Karahasan, bu yerlerde yapılanmayı çok önemsediklerine değinerek, "Buralarda TS Club ürünleri satılacak, taraftarların buluşma noktası olacak, maç ve diğer etkinliklerin organizesi sağlanacak ve mümkün olduğunca çok sayıda Trabzonspor Futbol Okulları'nın açılmasını planlayacak. Bu okullar kulübümüzün geleceği olacak. Şu anda sadece Avrupa'da 200'ün üzerinde Trabzonspor Taraftar Derneği var ve bunları mümkün olduğunca tek çatı altında buluşturmak istiyoruz. Bu projemizde sorumluluk alan başkanımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yahya Karahasan, yurt dışında Trabzonspor taraftarlarını kenetleyip takımlarına sahip çıkmalarını organize etmeyi öncelikli hedef haline getirdiklerini, bu sayede kulübün marka değerini artırarak ileriye dönük verimli geri dönüşler olacağını vurguladı.

"24 SAAT ÇABA GÖSTERİYORUZ VE BU KONUDA ASLA TAVİZİMİZ OLAMAZ"

Rekabetin en güzelinin adil şartlarda gerçekleşeni olduğuna işaret eden Karahasan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllardır hiç değişmedi, Trabzonspor olarak sadece rakiplerle değil, zaman zaman hakemler ve güçlü lobilere karşı da mücadele ediyoruz. Geçmişte çok haksızlıklara maruz kaldık. Diğer takımların da haksızlığa uğradıkları eminim ki olmuştur. Bizi farklı kılan nokta, camia olarak doğru yoldan ayrılmamamızdır. Tertemiz, şaibesiz şampiyonluk kupalarıyla dolu bir müzeye sahip olmak gurur kaynağıdır. Biz yönetim olarak Trabzonspor'umuzu hiçbir arenada ezdirmemek için 24 saat çaba gösteriyoruz ve bu konuda asla tavizimiz olamaz. Trabzonspor benim için Trabzonlu olmanın en üst kimliğidir. Buraya hizmet etmek büyük bir gurur. Tabii ki kolay bir dönemde göreve gelmedik. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetimdeki arkadaşlarımıza inandığım, bu güzide kulübü ekonomik anlamda refaha kavuşturacak projelerimiz olduğu için buradayım."

Karahasan, kulüplerde sürdürülebilir ekonominin zor göründüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa kulüpleriyle mukayese yaptığımızda bu dengenin ne kadar zor olduğu net ortada. Bizim bu konudaki çalışmalarımız, sürekli sponsorlukları genişletip güçlendirmek, gelir getirici projeler geliştirip dengeyi sağlayabilmektir. Takım olarak Avrupa'da başarılı olmak da çözümün büyük bir parçası olacaktır. Göründüğü gibi kolay bir süreç değil, kısa vadede mevcut sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Ama uzun vadede Trabzonspor'umuzu aydınlığa çıkaracak gelişmeler olacağına camiamızın inanmasını diliyorum çünkü çok güçlü bir şekilde yol alıyoruz."

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