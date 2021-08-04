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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!

04.08.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Flavio'nun 2021-22 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, Flavio'nun yeni sezondaki maaşının 150 bin Euro'luk kısmı, Trabzonspor tarafından ödenecek.

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor , Brezilyalı orta saha Flavio'nun Giresunspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre, Flavio'nun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150 bin Euro'luk kısmı Trabzonspor tarafından ödenecek.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl Bordo Mavili formayla 34 maça çıkan Flavio, 1 gol, 2 kez asistle takımına katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonun başında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Bahia'dan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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