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Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trezeguet’e resmen Al Ahly'de

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 23:23
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Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet’nin, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Al Ahly kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trezeguet’e resmen Al Ahly'de

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet’nin sezon sonu Al Ahly kulübüne gideceğini duyurdu.

Bonservis geliri ve oyuncunun feragat ettiği ücreti de duyuran bordo mavili ekip, KAP'a şu ifadelerle açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."

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Trabzonspor trezeguet
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