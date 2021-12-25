Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, 18. haftada Altay ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 farklı futbolcuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Edgar Ie'nin yokluğunda Hüseyin Türkmen'e, yedek kulübesine çektiği Berat Özdemir'in yerine Dorukhan Toköz'e, Siopis'in yerine de Bakasetas'a görev verdi.
Bordo-mavili takımın savunmasında ilk kez Hüseyin Türkmen ile Denswil, birlikte stoper olarak görev yaparken Altay maçına göre orta sahanın kurgusunda da değişikliğe gidildi. Orta alanda Berat ve Siopis'in yerine Dorukhan ile Bakasetas forma giydi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Hugo, Edgar ve Gervinho, maç kadrosunda yer almadı.
- Tribünler doldu
Trabzonspor taraftarı, Medipol Başakşehir karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.
Taraftarlar, Medical Park Stadı'nda tribünlerin tamamını doldururken bu sezon iç sahada en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu.
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