Trabzonspor basını Fenerbahçe derbisi için çok sert manşetler attı! ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu...

Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor karşılaşmadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, maçta yaşanan olaylar maça damga vurmuştu. İlk yarıda 5 dakika içinde gerçekleşen gol iptali ve kırmızı kart kararı Karadeniz ekibinin maç sonu sert açıklamalar yapmasına sebep olmuştu. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.

‘‘BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRMAZSAK ADAM DEĞİLİZ’’

Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, bir başka medya organı Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

‘‘UTANÇ VESİKASIDIR!’’

61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.

‘‘HIRSIZ VAR…’’

Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.