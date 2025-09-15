SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor basını Fenerbahçe derbisi için çok sert manşetler attı! ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından Trabzon yerel basını aldı sazı eline. Attığı çarpıcı manşetlerle her dönem adından söz ettiren Trabzon basını bu seferde Kadıköy’deki derbi için sert ifadeler kullandı. ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu.

Trabzonspor basını Fenerbahçe derbisi için çok sert manşetler attı! ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu...
Burak Kavuncu

Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor karşılaşmadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, maçta yaşanan olaylar maça damga vurmuştu. İlk yarıda 5 dakika içinde gerçekleşen gol iptali ve kırmızı kart kararı Karadeniz ekibinin maç sonu sert açıklamalar yapmasına sebep olmuştu. Trabzon basını, kararları "skandal" olarak değerlendirirken, sert manşetler ve açıklamalarla tepkisini ortaya koydu.

‘‘BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRMAZSAK ADAM DEĞİLİZ’’

Trabzonspor basını Fenerbahçe derbisi için çok sert manşetler attı! ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu... 1

Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz" manşetini atarken, bir başka medya organı Güne Bakış gazetesi ise manşetinde "Yazıklar olsun, Türk futbolunu bitirdiniz" ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.

‘‘UTANÇ VESİKASIDIR!’’

Trabzonspor basını Fenerbahçe derbisi için çok sert manşetler attı! ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu... 2

61 Saat gazetesi, Trabzonspor taraftarlarının sert tepkisini gündeme getirdi. Taraftar derneğinin açıklamasında, "Türk futbolu adaletsiz hakem kararları ve şeffaflıktan uzak kurumlarla güvenilirliğini kaybetmiştir. VAR'ın bariz hataları görmezden gelmesi ve MHK'nin basiretsizliği utanç vesikasıdır" denildi.

‘‘HIRSIZ VAR…’’

Trabzonspor basını Fenerbahçe derbisi için çok sert manşetler attı! ‘‘Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz’’ manşeti gündem oldu... 3

Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını manşetine taşıyarak "Kadıköy'de hırsız var" başlığını kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk göndermişti! Gittiği yerde coştu...Okan Buruk göndermişti! Gittiği yerde coştu...
Frankfurt'a sürpriz ilk 11! Okan Buruk karar verdi...Frankfurt'a sürpriz ilk 11! Okan Buruk karar verdi...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.