Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa haberi spor gündeminde bomba etkisi yarattı. Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldığı hatta dilekçesini imzaladığı konuşuluyor. Trabzonspor'un ise genel kurula gitmesi bekleniyor. Peki, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa mı etti? Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı mı, neden istifa etti? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

Haberin detayında, Ağaoğlu'nun, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdiği bildirildi.

Yeni adayın ise Asbaşkan Ertuğrul Doğan olduğu iddia edildi. Doğan'ın başkanlık için adaylık çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Trabzonspor cephesinden resmi kararın ise bugün açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ali Ağaoğlu 27 Haziran 1957 yılında dünyaya geldi. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.

Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu.

2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.

8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

