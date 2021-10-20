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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu: Sistemin olmadığı yerde...

20.10.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ve MHK ile beraber yapılan ortak toplantı sonrası konuştu. Ağaoğlu konuşmasında, "Sistemin olmadığı yerde hiçbir şeyi konuşmak mümkün değil." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu: Sistemin olmadığı yerde...

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ve MHK ile beraber yapılan ortak toplantı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

AHMET AĞAOĞLU: Türk futbolunun kronikleşmiş problemi olan MHK'nın yapısı ve kararları, gözlemci, hakem kararları ve atamalar hususunda TFF ile aynı görüşte olmamız bizleri çözüm açısından umutlandırıyor.

Daraltılmış bir çalışma grubu ile birlikte, önümüzdeki hafta başında bir araya geleceğiz. Çalışmalar sonucunda belirlenen takvime bağlı olarak alınan kararları bir an önce hayata geçirmek üzere fikir birliğine varmış bulunuyoruz.

İtalya'da da, İngiltere'de de, Belçika'da da hakem konuşuluyor. Pradaki yapılarla, bizim yapılarımız arasında, değerlendirme açısından çok büyük farklılıklar var. Sistemi düzeltmezseniz, yolu düzeltmezseniz, büyük sıkıntılar yaşarsınız. Biz önce yolu düzeltmek zorundayız. Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygulamalar koymak zorundayız. Hakem eğitimleri olsun, hakem atamaları ve kararları, gerektiği şekilde, optizimize edilmiş olacak. Maksimum verimi alacağız. Sistemin olmadığı yerde hiçbir şeyi konuşmak mümkün değil.

SERVET YARDIMCI: Biz durum tespiti ve hangi konularda nasıl hareket edeceğimizi belirledik. Bu ortamı yarattık. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir diyalog kanalı oluşacağına dair kararı aldı. Biz irademizi ortaya koyduk, Türk futbolunun selameti için hiçbir Federasyon, kurum hakemlerle ilgili tatmin olmuş değil. Biz de çalışmaları beraber yapacağız. Beraberce karar veriyoruz. TFF ve yönetim kurulu da, bunu yürürlüğe koyacaktır.

Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Biz daha şeffaf ve daha sağlıklı, kulüplerin de içerisinde olabileceği bir yapıyı oluşturmak istiyoruz.

Kulüplerimizin MHK ile alakalı ciddi şikayetleri oldu. TFF olarak, bu şikayetlere kayıtsız kalmayacağımızı ilettik. Ortak çalışma grubu oluşturduk ve en kısa zamanda aksiyon alacağımızı belirttik. Amacımız, Türk hakemliğini eski imajına kavuşturmak.

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