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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Sosa açıklamalarda bulundu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve takım kaptanı Jose Ernesto Sosa açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Sosa açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Sosa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair demeç veren Ağaoğlu çeşitli konulara değindi.

"OPERASYON YAPILACAĞINI BİLİYORDUK"

Ahmet Ağaoğlu, "Özellikle son günlerde kaptanımızın eşi üstünden yapılan kirli bir kampanyaya şahit olduk. Bir kadına, anneye aşağılık bir haberlerin yapılması utanç verici bir şeydir. Kaptanımızın çocukları burada büyüyor.Bize birtakım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız olmalı." açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Ahmet Ağaoğlu, "Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor." dedi.

SOSA AÇIKLAMASI

Ahmet Ağaoğlu, "Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor.Bununla alakalı olarak süreç içinde gerek görsel medyada, gerek yazılı medyada çok açık ifade ettik. Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri. Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze yarım saat-1 saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor." dedi.

NOVAK AÇIKLAMASI

Ağaoğlu, "Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım" ifadelerini kullandıktan sonra bekleme kararı aldık. Novak'la sözleşme görüşmelerini lig sonuna bırakma kararı aldık." dedi.

"SOSA: TRABZONSPOR'DA KALMAK İSTİYORUM"

Jose Sosa, "Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri. Başkanımız beni anlayışla karşıladı. Başkanımızın uygun gördüğü başka bir pozisyonda bile devam edeceğimizi görüşmüştük. Başkanımız herkesin problemini tek tek çözüyor. Ben Trabzonspor'da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne kadar boş konuşuyorsun başkan. Devletin bütün imkanlarını kullanıyorsun sonra çıkıp utanmadan operasyondan bahsediyorsun. Seni şiddetle kınıyorum Ahmet.
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