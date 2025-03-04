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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 46 gün hak mahrumiyeti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 20:23
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 46 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 46 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK’da alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Bugün yapılan toplantı sonrası alınan kararlar şöyle:
"Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL,
Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle 1 milyon TL,
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 26.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası,
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 26.02.2025 tarihinde medyaya yaptığı beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası,
Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası,
Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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