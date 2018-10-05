Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün ligden çekilme kararı, TBF tarafından kabul edildi

TBF, Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün ligden çekilme kararının federasyona ulaştığını açıkladı.

Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir."

