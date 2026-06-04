Trabzonspor Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı açıkladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, savunma hattını dünya çapında bir potansiyelle güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, Portekiz’in köklü ekiplerinden Benfica'da forma giyen 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Sidny Lopes Cabral’ın kesin transferi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

5 YILLIK İMZA VE FİNANSAL DETAYLAR AÇIKLANDI

Trabzonspor’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştığı bildiride, genç oyuncuyla 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Transferin merak edilen mali detayları ise şu şekilde açıklandı:

Bonservis Bedeli: 7 Milyon Euro (3 taksit halinde ödenecek)

Yıllık Oyuncu Maaşı: 1.3 Milyon Euro Garanti ücret

Sonraki Satıştan Pay: %20 (Kârdan pay maddesi)

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verilerek taraftara müjdeli haber verildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 SKORA KATKI SAĞLADI

Trabzonspor’un yeni beki Sidny Lopes Cabral, yüksek atletizmi ve savunmadaki dinamizmiyle dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla elit seviyede 12 resmi karşılaşmada şans bulan Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu süreçte takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayarak skorer kimliğini de kanıtladı. 23 yaşındaki genç yeteneğin, Trabzonspor’un yeni sezon kampına katılarak takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.