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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gervinho, Peres ve Cornelius, antrenmanda yer almadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından pas çalışması yapıldı.

İdman, 5'e 2'nin ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres ve Cornelius'un çalışmaya katılmadığı öğrenildi.

Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.

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