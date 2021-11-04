Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından pas çalışması yapıldı.

İdman, 5'e 2'nin ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres ve Cornelius'un çalışmaya katılmadığı öğrenildi.

Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.



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