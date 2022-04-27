Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor! 47. dakikadan itibaren...

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı ile ilgili yaptığı itirazın yarın karara bağlanması bekleniyor. TFF'nin Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacağı açıklanmasının ardından tüm gözler verilecek sonuca çevrildi.

47. DAKİKADAN İTİBAREN TEKRAR

Beşiktaş, 7 Nisan'da Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığını savundu. Siyah beyazlılar bu iddialarını TFF'ye de taşıyarak maçın pozisyonun yaşandığı 47. dakikadan itibaren tekrarlanmasını istedi.

KURAL KİTABINA GÖRE KARAR YANLIŞ

Maçın 47. dakikasında skor 0-0'dı. Beşiktaş, kaleciye yapılan geri pasla kazandığı endirekt serbest vuruşu kural gereği cepheden kullanması gerekirken, hakem Zorbay Küçük kenardan kullandırdı. Kural kitabına göre bu yanlış. Çünkü kurala göre atışın kale çizgisine paralel şekilde önden kullanılması gerekiyor. Maçta yapılan kural hatasından sonra verilecek karar merak konusu oldu.

TFF TEKRAR KARARI VERECEK Mİ?

Cumartesi günü ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor cehpesi, maçın tekrarı yönünde bir karar beklemiyor.

(Ajansspor)



