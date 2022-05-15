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  4. Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapmıştı! Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapmıştı! Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

15.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Beşiktaş maçında yaptığı kural hatasıyla gündeme gelen Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi. Zorbay Küçük, UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği "Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu" sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapmıştı! Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

FIFA kokartlı genç hakem Zorbay Küçük, 8-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Nyon'da UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği "Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu" sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi.

Zorbay Küçük ile birlikte 27 farklı ülkeden 45 hakeme, ilk defa katıldıkları seminerde teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testleri uygulandı.

UEFA'nın bir telafi sınavı daha yapması beklenirken genç hakemimizin bu durumu TFF ve MHK'ya büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

KURAL HATASI YAPMIŞTI

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Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapan Zorbay Küçük, yurt dışındaki ilk engeli aşamadı. Ocak ayında FIFA kokardı takılan Küçük, cumartesi günü Samsunspor-İstanbulspor maçını yönetti.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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