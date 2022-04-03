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Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

03.04.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahada yer aldı - Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismail ile ilk maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.

Karadeniz ekibinde sakatlığının ardından Marek Hamsek, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı.

- Ismael'in ilk maçı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.

- Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.

- Taraftarlar stadın tamamını doldurdu

Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.

- Kulübe ziyaretler

Ak Parti Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Cemal Öztürk, Cengiz Demirkaya, Emine Zeybek, İbrahim Aydın, Kadir Aydın, Metin Yavuz, Muhammed Balta, Salih Cora, Şeyhmus Dinçel, Zekeriya Birkan ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu bordo-mavili kulübü maç öncesi ziyaret etti.

Caribou Dünya Matematik şampiyonasında birincilik alan bordo-mavili taraftar, Beyza Nur Demir ve ailesi kulübü ziyaret ederek başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Merhum sanatçı Kazım Koyuncu’nun annesi Hüsniye Koyuncu, ağabeyi Hüseyin Koyuncu ve kız kardeşi Derin Koyuncu Dişli kulübü ziyaret etti.

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