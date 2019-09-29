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Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu. Ev sahibi Trabzonspor sahaya Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir, Kamil Ahmet, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkıyor.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Erce, Campi, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Ahmet, Fıratcan, Avdijaj, Sturridge ve Koray var.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Beşiktaş ise Trabzonspor deplasmanında Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, N'Koudou ve Burak 11'i ile galibiyet arayacak.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Muhayer, Orkan, Lens, Diaby, Umut ve Güven yer alıyor.

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Trabzonspor Beşiktaş

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