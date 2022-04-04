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Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

04.04.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı futbolcu Montero Rubio: - "Belki kırmızı kart olmasaydı bir galibiyet alabilirdik"

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcu Montero Rubio, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Belki kırmızı kart olmasaydı bir galibiyet alabilirdik." dedi.

Montero, maçın ardından yaptığı açıklamada, bütün maç boyunca iyi oynadıklarını, ikinci yarıda iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Kırmızı kart pozisyonuna değinen Montero, "Şunu söyleyebilirim, belki kırmızı kart olmasaydı bir galibiyet alabilirdik. Zaten hocamız da sizin gördüğünüz gibi önde oynamamızı, defans çizgisini öne çıkarmamızı, önde basmamızı, en önemlisi çok yüksek bir tempoyla agresif bir şekilde oynamamızı istiyor. Bence bugün bunu yapabildik. Elimizden geldiği kadar hocanın o isteklerine cevap verebildik." diye konuştu.

Teknik Direktör Valerien İsmael'in enerjisinin çok yüksek olduğunu ifade eden Montero, "Bu enerjiyi de bize net bir şekilde aktarıyor hocamız. Sahada da bizim pozitif anlamda onun aktardığı enerjiyi gösterdiğimizi görebilir herkes. Bu anlamda artı bir değer de katıyor takıma bence." dedi.

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