SPOR
  4. Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığını duyurdu.

EOy0SkcX4AQ8evi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Yeni yıldız adayı Serkan AsanYeni yıldız adayı Serkan Asan
Chelsea'den Trabzonspor'a geliyorChelsea'den Trabzonspor'a geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor bilal başacıkoğlu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Fatih Terim onu çok istemişti!

Fatih Terim onu çok istemişti!

''Türk futbolu çöktü''

''Türk futbolu çöktü''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trabzonspor formasını giydi!

Trabzonspor formasını giydi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trabzon'a hoca önerisi

Trabzon'a hoca önerisi

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan

Yeni yıldız adayı Serkan Asan

Trabzonspor, Chelsea'nin yardımcı antrenörü Eddie Newton ile anlaştı

Chelsea'den Trabzonspor'a geliyor

Alexander Sörloth, Trabzon'da rekor kırdı

Alexander Sörloth 18. haftada rekor kırdı

ÖZET | Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa maç sonucu

Fırtına'dan tarihi fark!

Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes ile yollarını ayırdı

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.