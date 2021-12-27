Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Trabzonspor ile Beypiliç Boluspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.



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