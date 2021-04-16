Trabzonspor, Bruno Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı

Bordo-Mavililer önümüzdeki sezonun kadrosu için kolları sıvadı. İtalyan basınındaki haberlere göreu 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile üç yıllık anlaşmaya varıldı. Bu sezon toplam 36 resmi karşılaşmaya çıkan Peres, 36 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı.Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı

12,5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Futbola ülkesi Brezilya'da Gremio Audax altyapısında başlayan Peres, Santos'ta kendisini gösterip 2014 yılında 2 milyon Euro karşılığı Torino'ya transfer oldu. Torino'da 2 yıl oynadıktan sonra Roma'ya kiralanan futbolcu, 2017 yılında bonservisiyle Roma'ya gitti.

Roma, Peres için 12,5 milyon Euro bonservis ödedi. Roma'da beklenen performansı gösteremeyen Peres, son yıllarda ülkesi takımlarından Sao Paulo ve Recife'ye kiralanmıştı.



