Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması

Süper Lig'de Trabzonspor iel Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Obi Mikel ceza sahasındaki Caleb Ekuban'a doğru topu havalandırdı. Ekuban'ı savunan Oğuz Kağan Güçtekin, bordo-mavili rakibinin topu almasına engel olmak istedi. Bu sırada Trabzonsporlu futbolcular, topun Oğuz Kağan Güçtekin'in eline çarptığını dile getirdiler.
Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, Var Hakemi Özgür Yankaya ile kısa süre konuştuktan sonra oyunun kaldığı yerden başlamasını istedi. Trabzonsporlular, bu karara tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.
Milli futbolcu Bundesliga'da 2 gol attı
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor
Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajı
Galatasaray'da hedef 8'de 8
Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri
'Gol atamıyoruz ama pozisyona giriyoruz'
Uğurcan Çakır için tam 196 milyon
Adil Rami'den flaş Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret
G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar
O futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum