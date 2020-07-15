Trabzonspor CAS'ta umutlu

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.

Video konferans yöntemiyle yarın görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil bir çok yönetici yer alacak.

YÖNETİMİN SON 2 YILDAKİ ATILIMLARI BÜYÜK AVANTAJ

CAS ile görülecek davaya yönetiminde büyük bir çoğunluğunun katılacağı öğrenilirken, bordo mavili takım da cezanın kaldırılmasını bekliyor. Oyuncu satışları, alt yapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini gününü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Özellikle FIFA'da yer alan dosyaları tek tek çözüme kavuşturan Ağaoğlu yönetimi CAS'ın vereceği kararın olumsuz olmasının bu olumlu yapıya büyük bir etki yapacağını da savunmada sunacak.