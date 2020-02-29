Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle | TS Rize canlı izle | bein sports şifresiz | canlı yayın

Trabzonspor deplasmanına konuk olduğu son altı Süper Lig maçından sadece bir puan alan Rizespor (1B 5M), rakibini Ekim 2006'dan bu yana dış sahada mağlup edemiyor. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Trabzonspor (1B), tek puan kaybını son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda dört puan toplayan Rizespor (1G 1B 1M), daha önceki beş dış saha karşılaşmasını kaybetmişti. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (16 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip konumunda (12M). 2019/20 Süper Lig maçının ilk yarılarında (25) ve ilk 15 dakikalarında (9) en fazla gol atan takım Trabzonspor. Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10G 5B). Son iki lig maçında birer asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.

Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal (1G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı. TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 17.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. ????Süper Ligin 24. haftasında #Trabzon’a konuk oluyoruz!



— ???? Maç günü geldi çattı, maça saatler kaldı! #TSvÇRS



????: Trabzonspor

????: 29/02 - Cumartesi

⌚: 17.00

????: Medical Park Stadyumu

Bilet almak için ???? https://t.co/4KWjI2ZNzQ

Müsabakaya dair ???? https://t.co/rMDOIlvgK7 pic.twitter.com/lC2RuqwEz0 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 29, 2020 TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi. SADECE BİR KEZ KAYBETTİ Karadeniz devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.

DÜDÜK ABDULKADİR BİTİGEN'DE Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor. Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek. KADRODA REVİZYON Trabzonspor’da Rize maçı öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11’ine göre zorunlu değişikliklere giderek Campi’nin yerine Hüseyin’e, Pereira’nın yerine Kamil Ahmet’e, Doğan’ın yerine cezasını tamamlayan Mikel’e forma vermesi bekleniyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE TRABZONSPOR ÖNDE Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına’nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi. TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR 38. RANDEVUDA Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon’da oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi. TRABZONSPOR - RİZESPOR: EKSİKLER Trabzonspor'da Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Hosseini ve Pereira sakatlıkları yüzünden kadroda olmayacaklar. Campi'nin ise kart cezası nedeniyle maçı tribünden izleyeceği belirtildi. Çaykur Rizespor'un ise eksik futbolcusu bulunmuyor. AHMET AĞAOĞLU: "OYUNCU SATMAK ZORUNDAYIZ" Trabzonspor özellikle Sörloth, Nwakaeme gibi oyuncuların yakaladığı çıkışın ardından Avrupa'da belirli bir performansın altında kalan ancak gelecek vadeden isimlere yönelme kararı aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu satmak zorunda olduklarını belirterek, "Sörloth vari oyuncuları alıp, yararlanıp, parlatıp satmak zorundayız. Kasamıza her yıl 10-20 milyon milyon euro oyuncu geliri koymamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek uzun vadede borçlarımızdan kurtulacağımızı düşünüyorum. Ama hepsinden önemlisi çok önemli bir proje için hazırlık yapıyoruz. Çok önemli bir projemiz var. Gerçekten dev bir proje ve bununla ilgili şu an detay vermek istemiyorum. Eğer şartlar oluşur ve gerçekleştirebilirsek 2 veya 3 yıl içerisinde tüm borçlarımızı bitireceğimizi düşünüyorum" dedi. Ağaoğlu'nun sır vermediği proje camiada büyük heyecan oluştururken, projenin sezon sonunda açıklanacağı belirtildi. Başkan şöyle devam etti: "Takım maliyetini yüzde 60 düşürdük. Ayrıca kadro değerimiz iyice arttı. Bankalar Birliği ile anlaşma imzaladık. Trabzonspor tarihinde ilk defa ürün satışlarında % 350'ye varan artış sağladı ve para geldi. Allah'tan göğüs sporu bitmiş ve temlik edilmemişti. Oradan geldi, yıllık 25 milyon TL civarında gelir elde ettik, Türkiye'de % 4 artarken Trabzon'da Akyazı'da % 28 oranında artış sağladık. Gelirleri arttırınca itiraf edelim Yusuf Yazıcı'dan 110 milyon liralık gelir kasaya girince elimiz rahatladı. Bize 'frene basın' dedikleri zaman biz o önlemleri almıştık. UEFA'nın FFP uygulaması ile örtüşmeye başladı."

UĞURCAN ÇAKIR VE SÖRLOTH'U İZLEMEYE GELİYORLAR Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuların olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u 5 ayrı scout ekibi takibe alırken Çaykur Rizespor maçında bu rakamın 7'ye çıkacağı öğrenildi. Aralarında Manchester United, Sheffield United, Sevilla ve Leipzig'de yer aldığı kulüplerden, Trabzonspor'a bu futbolcuları izlemek için talep geldiği belirtildi. Oyuncularına olan ilgiyi doğrulayan bordo-mavili yetkililer, "Sezon başından bu yana çok yoğun talepler alıyoruz. İzlenmeleri oyuncularımızın motivasyonuna olumlu katkı yapıyor" ifadelerini kullandılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri