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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

25.10.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise salonda ısınma ve genel kuvvet çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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