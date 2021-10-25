Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise salonda ısınma ve genel kuvvet çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

