Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig Lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Peres forma giyemeyecek, Nwakaeme ve Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



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